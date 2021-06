Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Weltfahrradtag: Präventionsberatung der Polizei Krefeld

Krefeld (ots)

Die Polizei Krefeld bietet am Donnerstag, den 3. Juni 2021 einen Infostand am Stadtwaldhaus an.

Interessierte Radfahrer können in der Zeit von 12 bis 17 Uhr ihre Fahrräder und Pedelecs auf Verkehrssicherheit überprüfen lassen. Die Experten klären zudem über die typischen Gefahren für Radfahrende auf. Hier stehen speziell die Themen toter Winkel, Seitenabstand, Sichtbarkeit und Erkennbarkeit im Vordergrund.

Außerdem gibt es Informationen zum Diebstahlschutz.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, sich einen Eindruck von der Beratung zu verschaffen. Sie haben Gelegenheit, Fotos zu machen und Interviews zu führen. (213)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell