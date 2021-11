Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Kollision vor der BAB 2 Auffahrt - drei Verletzte

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen, um 7.50 Uhr, verunfallten auf der Beisenstraße drei Frauen aus Gladbeck und Bottrop. Sie erlitten leichte Verletzungen. Eine 25-jährige Autofahrerin aus Gladbeck fuhr auf der Beisenstraße in Richtung Scharnhölzstraße. Sie bog dann nach links, auf die BAB 2 Auffahrt in Richtung Oberhausen, ab. Dabei kollidierte sie mit dem Auto einer 45-jährigin Gladbeckerin. Sie war ebenfalls auf der Beisenstraße, in entgegengesetzter Richtung, unterwegs. Die Beifahrerin der 45-Jährigen, eine 43-jährige Bottroperin, erlitt aufgrund des Unfalls ebenfalls leichte Verletzungen. Die 25-Jährige sowie die 43-Jährige wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Die 45-Jährige behandelten die Rettungskräfte vor Ort. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei 15.000 Euro.

