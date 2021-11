Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer

Recklinghausen (ots)

Auf dem Radweg der Hans-Böckler-Straße stießen am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, zwei Fahrradfahrer zusammen. Der 26-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Rettungskräfte transportierten ihn dorthin. Der 26-Jährige war zuvor auf dem Radweg in Richtung Fuhlenbrock. Kurz nach der Beisenstraße kam ihm ein 38-jähriger Fahrradfahrer entgegen. Zum Unfall kam es, weil der 38-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur abkam und dabei mit dem 26-Jährigen kollidierte. Sachschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. Beide Zweiradfahrer kommen aus Bottrop.

