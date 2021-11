Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Brandenburg/Berlin/Recklinghausen/Oer-Erkenschwick: Festnahme eines zweiten Tatverdächtigen nach Vergewaltigung und Raub - Ermittler durchsuchen mehrere Objekte

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Wie bereits bekannt kam es am 23. September in einer Wohnung in Recklinghausen zu einem Raub und einer Vergewaltigung. Die drei Täter flüchteten nach der Tat mit einem dunklen Kleinwagen. Ein erster Tatverdächtiger konnte bereits einige Tage nach der Tat festgenommen werden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Siehe hierzu die Pressemeldung vom 28.09.2021 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5032463

Zur Aufklärung der Tat, die im Zusammenhang mit dem Rotlichtmilieu steht, wurde beim Polizeipräsidium Recklinghausen eine Ermittlungskommission eingerichtet. Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen zweiten Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus Oer-Erkenschwick. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum erließ der Ermittlungsrichter gegen den jungen Mann gleichfalls einen Haftbefehl, der am heutigen Tag vollstreckt wurde. Ermittler trafen den 19-jährigen an einem Objekt in Berlin an und nahmen ihn fest. Parallel dazu fanden in Brandenburg und Oer-Erkenschwick Durchsuchungen von zwei Objekten statt. Im Zuge dieser Maßnahmen konnten Beweismittel sichergestellt werden, die noch ausgewertet werden müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell