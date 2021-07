Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenaufruf nach Serie von Pkw-Aufbrüchen in Barsbüttel

Ratzeburg (ots)

In der Nacht 29.07.2021 / 30.07.2021 kam es in der Barsbütteler Landstraße und der gegenüberliegenden Straße Feldweg in Barsbüttel zu insgesamt 10 Pkw-Aufbrüchen bzw. dem Diebstahl von Fahrzeugteilen.

Die unbekannten Täter hatten es auf sieben Mercedes Benz und drei Audi abgesehen.

Es wurden Airbags, Gläser der Außenspiegel, Scheinwerfer und andere Fahrzeugteile entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 12000 Euro.

Die zuständige Kriminalpolizeistelle in Reinbek sucht nun Zeugen der Aufbrüche. Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag -29./30.0721- in Barsbüttel in der Barsbütteler Landstraße/Feldweg oder in der unmittelbaren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040-727707-0.

