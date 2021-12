Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickbetrüger waren leider wieder erfolgreich.

Mönchengladbach (ots)

Im Ortsteil Rheindahlen in Mönchengladbach wurde eine ältere Frau Opfer eines Trickbetruges. Sie hatte zunächst einen Anruf erhalten, indem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter eine Person überfahren und sie einen fünfstelligen Betrag als Verfahrenskosten an die Gerichtskasse zu entrichten hätte. Tatsächlich übergab die ältere Frau dann den geforderten Geldbetrag an einen angeblichen Mitarbeiter des Gerichts.

Zuvor hatte sich bereits eine 99 jährige aus Venn bei der Polizei gemeldet. Bei ihr hatten Unbekannte die gleiche Masche erfolglos versucht.

Die Polizei warnt vor solchen Trickbetrügern und rät, niemals an unbekannte Personen Geldbeträge zu übergeben.

