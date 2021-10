Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Aussteigeunfall am Zug

Nordheim (ots)

Am gestrigen Donnerstag (28.10.2021) ist ein 72-jähriger Mann beim Aussteigen aus einem Zug am Haltepunkt Nordheim zwischen den Zugtüren eingeklemmt und vom Zug mitgeschleift worden. Der 72-Jährige befand sich wohl gegen 22:30 Uhr im Regionalzug von Heilbronn nach Tübingen. Als der Zug in Nordheim hielt, habe der Mann zuerst sein Gepäck auf den Bahnsteig gestellt und stieg offenbar erneut in den Zug um sein Fahrrad herauszutragen. Dabei sollen sich die Zugtüren geschlossen und den Mann eingeklemmt haben. Als der Zug anfuhr wurde der 72-Jährige offenbar mehrere Meter über den Bahnsteig mitgezogen. Der Geschädigte fiel zudem wohl anschließend ins Gleis von wo aus ihm ein aufmerksamer Reisender zurück auf den Bahnsteig verhalf. Der Rentner verletzte sich glücklicherweise nur leicht, wurde jedoch für weitere Untersuchungen durch einen alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Das Bundespolizeirevier Heilbronn ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +497131 8882600 zu melden.

