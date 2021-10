Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter zieht 17-Jähriger an den Haaren

Bietigheim-Bissingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am gestrigen Donnerstag (28.10.2021) am Bietigheimer Bahnhof einer 17-Jährigen so stark an den Haaren gezogen, dass sie zu Boden fiel und sich verletzte. Die junge Frau wartete offenbar am Donnerstag gegen 15:45 Uhr am Bahnsteig 10 des Bietigheimer Bahnhofs auf den Zug Richtung Kirchheim/Neckar. Als der Regionalexpress eingefahren war und die Frau in Richtung der Zugtür ging, wurde sie wohl von einem unbekannten Mann unvermittelt so stark an den Haaren gezogen, dass sie auf die Knie zusammensackte und um Hilfe rief. Zwei Reisende nahmen offenbar die Rufe wahr und konnten den Angreifer vertreiben. Die Geschädigte stieg im Anschluss in den Zug ein und meldete sich erst später bei der Polizei. Die Jugendliche klagte nach dem Vorfall über Kopfhaut- und Kopfschmerzen. Den mutmaßlichen Täter beschreibt sie als ca. 180-190 cm großen und alkoholisierten Mann, da sie während der Tathandlung offenbar Alkoholgeruch wahrnehmen konnte. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die eingeschrittenen Fahrgäste sowie weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer +49711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell