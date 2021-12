Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl von vier Croissants führt zu Handgemenge

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmorgen, 17. Dezember, gegen 9.30 Uhr ist es an einem Discounter an der Lürriper Straße zu einem Handgemenge zwischen vier Personen gekommen.

Ausgangspunkt war der Diebstahl von vier Croissants aus der Filiale. Als der 23-jährige Beschuldigte draußen vom 32-jährigen Ladendetektiv angesprochen wurde, mündete die hitzige Diskussion in einer handfesten Auseinandersetzung. Der Vater des Beschuldigten war ebenfalls vor Ort und beteiligte sich an dem Handgemenge. Ein Mitarbeiter des Discounters eilte dem Ladendetektiv zur Hilfe. Drei Personen verletzten sich leicht. Der Ladendetektiv wurde zur Kontrolle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, nach ambulanter Behandlung aber wieder entlassen.

Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Mönchengladbach zugeführt. Ein Drogenvortest fiel positiv aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die Ermittlungen dauern an. (cr)

