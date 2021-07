Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Eingestiegen

Offenburg (ots)

Ungebetenen Besuch bekam am Sonntag zwischen 0 Uhr und 11 Uhr eine Religionsgemeinschaft in der Hölderlinstraße. Mutmaßlich durch gewaltsames Aufdrücken zweier Fenster im Keller gelang bislang unbekannte Täterschaft in das Kirchengebäude. Dort wurde eine weitere Tür zum Erdgeschoß hin aufgebrochen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell