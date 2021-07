Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gestürzt und verletzt

Offenburg (ots)

Mutmaßlich alkoholische Beeinflussung war die Ursache eines Unfalls der sich am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr im Bereich der Unterführung am Bahnhof, Hauptstraße Einmündung Rheinstraße, zugetragen hat. Ein 52-Jähriger war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Er musste zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine nahe Klinik gebracht werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell