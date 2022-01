Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Kind verletzt

Lippetal (ots)

Am Montag, um 07:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Beckumer Straße/Auf dem Büld zu einem Unfall. Ein 53-jähriger Mann aus Anröchte war mit seinem Volvo auf der Beckumer Straße in Richtung Beckum unterwegs. An der Kreuzung stand links in der Straße "Auf dem Büld" ein großes Müllfahrzeug. Während der Volvo die Kreuzung querte lief plötzlich ein 6-jähriges Mädchen hinter dem Müllfahrzeug über die Beckumer Straße. Der Volvo-Fahrer machte sofort eine Vollbremsung, konnte jedoch dem plötzlich auf die Straße gelaufenen Kind nicht mehr ausweichen. Das Mädchen wurde auf die Motorhaube aufgeladen und landete schließlich auf der Straße. Sie wurde verletzt und zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. (lü)

