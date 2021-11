Polizei Bonn

POL-BN: Kontrollen in Bad Godesberg - Mutmaßlicher Drogendealer flüchtete vor der Polizei

Bei einem erneuten Präsenzeinsatz am Montag (15.11.2021) in Bad Godesberg kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Bonner Polizei zahlreiche Personen und Fahrzeuge. Unterstützt wurde die Polizei in der Zeit von 16 Uhr bis Mitternacht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ordnungsaußendienstes der Stadt Bonn.

Bestreift wurden bekannte Treffpunkte Jugendlicher und junger Erwachsener in der Bad Godesberger Innenstadt und in Mehlem sowie verschieden Parkanlagen und Schulhöfe.

Im Sportpark Pennenfeld kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten gegen 21:30 Uhr eine Gruppe von fünf Personen. Ein 15-Jähriger flüchtete aus der Gruppe heraus und warf dabei einen Gegenstand in ein Gebüsch. Der Flüchtende konnte gestellt werden - bei dem weggeworfenen Gegenstand handelte es sich um ein Tütchen mit Marihuana. Bei der Durchsuchung des 15-Jährigen wurden neben einer Feinwaage auch potentielles Dealgeld gefunden und sichergestellt. Der polizeibekannte Jugendliche wurde nach der Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln.

Geahndet wurden, nach an die Polizei und das Ordnungsamt herangetragenen Bürgerbeschwerden, auch insgesamt 15 Verstöße wegen verbotswidrigem Befahren der Fußgängerzone oder dem Parken in der Fußgängerzone. In vier Fällen mussten Radfahrer ein Verwarngeld bezahlen, weil sie ohne Licht unterwegs waren.

Insgesamt wurden bei dem Präsenzeinsatz, bei dem die Beamtinnen und Beamten auch viele Bürgersgespräche führten, 24 Personen und 17 Fahrzeuge kontrolliert.

