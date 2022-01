Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Tür aufgehebelt

Warstein (ots)

In der Nacht zu Montag (24. Januar 2022), zwischen 21.30 Uhr und 9 Uhr, wurde die Wohnungstür in einem Haus "Unterm Stillenberg" aufgehebelt. Nach Angaben des Bewohners wurde diese beim Verlassen des Hauses lediglich ins Schloss gezogen. Nachdem der Einbrecher in die Wohnräume gelangte und diese durchsuchte, entwendete er Bargeld und ein Paar Turnschuhe. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02902-91000 entgegen. Die Polizei weist darauf hin, dass Wohnungseingangstüren immer verschlossen und nicht nur zugezogen werden sollten. Machen Sie es den Einbrechern so schwer wie möglich. So lassen sich auch spätere Probleme bei der Schadensregulierung vermeiden. Weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz finden Sie auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Soest unter https://soest.polizei.nrw/riegel-vor-sicher-ist-sicherer-2. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell