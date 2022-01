Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen- Verkehrsunfallflucht in der Gartenstraße

Lippetal (ots)

Eine Zeugin parkte am Dienstag (25. Januar 2022) gegen 04.25 Uhr ihren schwarzen Dacia in der Gartenstraße ab. Als sie kurz darauf einen Knall hörte, sah sie noch ein großes Auto, wie eine Art Bulli, davonfahren. An ihrem Wagen befand sich zudem hinten rechts ein frischer Unfallschaden. Zeugen, denen ein solches Fluchtfahrzeug anschließend aufgefallen war, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell