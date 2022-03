Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Neuer Leiter beim Polizeiposten Weilheim an der Teck

Reutlingen (ots)

Weilheim an der Teck (ES): Polizeiposten Weilheim an der Teck unter neuer Leitung

Polizeihauptkommissar Marco Haasl hat zum 1. März die Leitung des Polizeipostens Weilheim an der Teck übernommen. Er folgt Polizeihauptkommissar Berthold Haug, der im April letzten Jahres zum Polizeiposten nach Neckartenzlingen gewechselt war und den Posten 13 Jahre geleitet hatte.

Der berufliche Weg des 38-jährigen Polizeihauptkommissars Marco Haasl begann 2003 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Nach seiner Ausbildung blieb er zunächst als Einsatzbeamter bei der 2. Bereitschaftspolizeiabteilung in Göppingen, bis er 2010 in den Streifendienst des Polizeireviers Filderstadt versetzt wurde. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Dienst im Jahr 2013 kehrte er zur damaligen Polizeidirektion Esslingen zurück wo er beim Polizeirevier Esslingen im Streifendienst eingesetzt wurde. Daran schloss sich eine Verwendung beim Fahndungstrupp der Polizeireviere Filderstadt und Kirchheim an. Von 2018 bis zu seiner jetzigen Ernennung zum Leiter des Polizeipostens Weilheim/Teck war er als Sachbearbeiter und Abwesenheitsvertreter des Leiters beim Polizeiposten Oberesslingen eingesetzt. Seit März ist Polizeihauptkommissar Haasl nun gemeinsam mit drei Mitarbeitern für die Sicherheit in der Stadt Weilheim an der Teck und den Gemeinden Holzmaden, Neidlingen, Bissingen an der Teck und Ohmden zuständig. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell