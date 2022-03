Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Elektroscooter-Fahrer kontrolliert; Verkehrsunfälle; Vermissten gefunden; Graffiti-Sprayer ertappt; Versuchter Diebstahl; Kellerbrand

Reutlingen (ots)

Betrunken und unter Drogen mit Elektroroller unterwegs

Einen Elektroscooter-Fahrer hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen in der Steinenbergstraße aus dem Verkehr gezogen. Gegen 0.50 Uhr fiel den Beamten ein 17-Jähriger auf, der mit seinem Elektrokleinstfahrzeug in Schlangenlinien fahrend auf der Ringelbachstraße unterwegs war. In der Steinenbergstraße konnte der Fahrer gestoppt und kontrolliert werden. Eine entsprechende Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab nicht nur einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,3 Promille, sondern auch Anhaltspunkte, die auf den vorangegangenen Konsum illegaler Betäubungsmittel hindeuteten. Nach der fälligen Blutentnahme wurde der Jugendliche seinen Eltern überstellt. Er sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Reutlingen (RT): Schadenträchtiger Auffahrunfall

Erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Straße Am Heilbrunnen entstanden. Der 45 Jahre alte Lenker eines Renault Master war gegen 7.10 Uhr auf der Straße in Richtung B28 unterwegs. An der Einmündung zur Schuckertstraße erkannte er zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mussten und krachte mit seinem Renault in das Heck des Ford Focus einer 22-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford noch auf den davorstehenden Seat Mii einer 39-Jährigen geschoben. Verletzt wurde niemand. Der Renault und der Ford waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. (rn)

Filderstadt (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Mehrere Streifenwagenbesatzungen haben am Mittwochabend nach einem vermissten Senior aus Plattenhardt gesucht. Eine Angehörige des Mannes teilte gegen 19.45 Uhr mit, dass der an Demenz erkrankte Senior gegen 18.30 Uhr seine Wohnung verlassen hatte und noch nicht zugekehrt war. Da die Gefahr bestand, dass er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde unmittelbar nach der Vermisstenanzeige nach ihm gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Personenspürhund waren bereits angefordert worden, mussten jedoch nicht mehr anrücken, nachdem der Senior gegen 20.45 Uhr von Beamten des Polizeireviers Filderstadt im Bereich des Bärensees angetroffen wurde. Mit leichten Verletzungen wurde er anschließend dem Rettungsdienst übergeben. (rn)

Filderstadt (ES): Graffiti-Sprayer ertappt

Zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer sind am frühen Donnerstagmorgen von der Polizei dingfest gemacht worden. Gegen 2.30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass mehrere Personen die Wand der Unterführung der B27 im Ortsteil Harthausen besprühen würden. Die alarmierten Beamten trafen in der Folge nicht nur auf die beiden 20 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen, sondern fanden auch die frisch angebrachten Schmierereien. Die mutmaßlich hierzu benutzten Spraydosen wurden sichergestellt. Der Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Beide Männer wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und sehen jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Die Ermittlungen durch das Polizeirevier Filderstadt, insbesondere zu den möglichen weiteren Mittätern, dauern an. (jk)

Owen (ES): Gegen Baum geprallt

Schwer verletzt wurde eine 26-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf dem Verbindungsweg zwischen Owen und Dettingen im Gewann Unteres Feld ereignet hat. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war die Frau gegen 4.15 Uhr mit ihrem Smart auf dem Gemeindeverbindungsweg in Richtung Dettingen unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum auf dem Grünstreifen prallte. Die 26-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung ergaben, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ihr Smart, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Bempflingen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein siebenjähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag an der Einmündung Lindenstraße/Stiegelstraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 47-Jährige befuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Dacia die Lindenstraße in Richtung Neckartenzlingen und wollte an der Einmündung nach links in die Stiegelstraße abbiegen. Dabei kam es, trotz eines Bremsmanövers der Autofahrerin, zum Zusammenstoß mit dem auf dem Gehweg in Richtung Ortsmitte radelnden Siebenjährigen. Eine sofortige ärztliche Versorgung des Jungen war nicht notwendig. Sachschäden an den Fahrzeugen wurden nicht geltend gemacht. (rn)

Balingen (ZAK): Versuchter Diebstahl einer Dachrinne

Ein Unbekannter hatte am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.50 Uhr, versucht, Teile einer Kupferdachrinne von einem Wohnhaus in der Heerstraße zu stehlen. Ein Rohr lag schon zum Abtransport im Hof. Bei einem weiteren waren bereits die Klemmen gelöst. Jedoch wurde der Täter durch den aufmerksamen Hausbewohner gestört, der die Geräusche gehört hatte. Als der Dieb bemerkte, dass er entdeckt worden war, suchte er ohne Beute das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ohne Erfolg. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jk)

Bitz (ZAK): Kellerbrand

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, zu einem Wohnhaus in die Steinstraße ausgerückt. Zuvor war der Integrierten Leitstelle dort ein Kellerbrand gemeldet worden. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Bewohner bereits ins Freie begeben. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte sie. Das Haus blieb bewohnbar. Möglicherweise war der Brand infolge eines technischen Defekts an einem Räucherofen ausgebrochen und hatte anschließend auf das Inventar des Kellers übergegriffen. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. (rn)

