POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchmelder und aufmerksame Nachbarin verhindern Brand; Einbruch; Brand

Metzingen (RT): Zu schnell unterwegs - drei Verletzte und hoher Sachschaden

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, den ein 20-Jähriger am späten Dienstagabend auf der B 312 zwischen dem Ende des mehrspurigen Ausbaus und der Abfahrt Metzingen verursacht hat. Den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war der Heranwachsende gegen Mitternacht mit seinem Hyundai Kona auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend, in Richtung Stuttgart unterwegs. Weil er jedoch viel zu schnell fuhr, kam er in der langgezogenen Rechtskurve mit seinem Wagen zunächst komplett auf die Gegenfahrbahn. Dabei dürfte er die Scheinwerfer des herannahenden Gegenverkehrs erkannt haben, weshalb er den Hyundai ruckartig nach rechts auf seinen Fahrstreifen lenkte. In der Folge übersteuerte er den Pkw, der sich mehrmals um die eigene Achse drehte, in die rechte Leitplanke einschlug und anschließend quer über die Fahrbahn geschleudert wurde, bis er in die linken Leitplanken knallte. Dort blieb er quer zu Fahrbahn stehen. Eine entgegenkommende, 24-jährige Fahrerin eines VW Beetle hatte keinerlei Chancen mehr, rechtzeitig zu reagieren und prallte mit ihrem Wagen in den querstehenden Hyundai. Dabei wurden beide Fahrer und ein 21 Jahre alter Beifahrer im Hyundai so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Autos, die lediglich noch Schrottwert haben dürften, mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf etwa 46.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an den Leitplanken dürfte nochmals mit etwa 5.000 Euro zu Buche schlagen. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zum Ausleuchten der Unfallstelle war die Feuerwehr mit zahlreichen Fahrzeugen und Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Beseitigung des Trümmerfeldes und zur Reinigung der Fahrbahn kam die Straßenmeisterei vor Ort. Die Bundesstraße musste hierzu bis etwa 4.30 Uhr mehrfach vollständig gesperrt werden. (cw)

Bad Urach (RT): Mit Fahrzeug überschlagen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die beiden Insassen eines Pkw nach dem Überschlag mit ihrem Fahrzeug in der Nacht zum Mittwoch auf der K6708. Gegen ein Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit einem VW Golf Variant die Hanner Steige in Richtung Bleichstetten. Im Bereich einer scharfen Linkskurve soll der Fahrer einem von links querenden Reh ausgewichen sein. Dabei kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er sich in der Folge überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Weder der 56 Jahre alte Fahrer noch sein 58-jähriger Beifahrer wurden dabei verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (rn)

Esslingen (ES): Rauchmelder und Nachbarin verhindern Schlimmeres

Ein ausgelöster Rauchmelder und eine aufmerksame Nachbarin haben am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Oberesslinger Weiherstraße Schlimmeres verhindert. Kurz nach 20 Uhr hörte eine Bewohnerin des mehrstöckigen Gebäudes den Rauchmelder aus einer Wohnung im dritten Stock und verständigte die Feuerwehr. Da auf Klingeln niemand öffnete, wurde die Wohnungstür von der Feuerwehr geöffnet. Auf einer heißen Herdplatte war das Plastik einer darauf stehenden Mehrfachsteckdose geschmolzen und hatte zu rauchen begonnen. Durch die rechtzeitige Alarmierung der Rettungskräfte konnte ein Brand verhindert werden. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte von dem Rauch, dem ausgelösten Rauchmelder und dem Klingeln nichts mitbekommen. Die ältere Frau wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Außer der geschmolzenen Steckdose war kein größerer Schaden entstanden. (ms)

Plochingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein leerstehendes Mehrfamilienhaus im Talweg ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über die Kellertür gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchsuchte die Räume. Zudem versuchte er offensichtlich erfolglos in die leerstehende Garage einzudringen. Da sich in dem Gebäude nichts von Wert befindet, dürfte der Einbrecher nach jetzigem Kenntnisstand ohne Beute wieder abgezogen sein. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (jk)

Lenningen (ES): Zwei Personen bei Brand in Schopfloch verletzt

In einer Scheune in der Ochsenwanger Straße ist es am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr, offenbar infolge einer Verpuffung an der Heizungsanlage, zu einem kleineren Brand gekommen. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen rasch. Zwei 58 und 59 Jahre alte Männer mussten nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Jüngere der beiden erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber transportiert. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Nürtingen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 46-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch an der Einmündung B 313 / Metzinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz vor Mitternacht war der Mann mit seinem VW Touran auf der Bundesstraße in Richtung Neckarhausen unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Wörthbrücke abbiegen. Dabei fuhr er nahezu ungebremst auf den verkehrsbedingt an der roten Ampel wartenden Hyundai i30 eines 58-Jährigen auf. Dieser erlitt durch den Aufprall nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der 46-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (rn)

Geislingen (ZAK): Scheibe nicht freigekratzt

Eine nicht freigekratzte Frontscheibe hat am Dienstagmorgen zu einem heftigen Verkehrsunfall in der Erzinger Straße geführt. Ein 31-Jähriger war mit einem Mercedes-Benz Sprinter kurz vor sechs Uhr stadteinwärts unterwegs. Aufgrund der Sichtbehinderung übersah er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Lastwagen. Durch den Aufprall zogen sich der Fahrer und seine 55 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit sieben Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt. Zur Unterstützung rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine ebenfalls aus. Der Schaden wird auf 19.000 Euro geschätzt. (ms)

