POL-UL: (HDH) Giengen - Zigarette achtlos weggeworfen?

Am Donnerstag musste die Feuerwehr in Giengen ausrücken.

Gegen 12.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Straße Salztröge aus. Vor dem Eingang einer Wohnung brannte es. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht, jedoch entfernte die Feuerwehr noch einen Teil der Hausfassade um einen erneuten Ausbruch zu verhindern. Am Brandort fanden sich verschmorte Schuhe. Vermutlich landete eine Zigarette in den Schuhen, die das Feuer verursachten. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

