POL-RT: Verdächtiges Paket; Lebensmittelautomat aufgebrochen; Schlägerei; Brand; Verkehrsunfall

Ostfildern (ES): Verdächtiges Paket

Ein verdächtiges Paket hat am Montagnachmittag in einem Frachtzentrum in Scharnhausen für Aufregung gesorgt. Kurz vor 16 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem bei einem routinemäßigen Screening ein Detektor angeschlagen und sich somit der Verdacht auf einen möglicherweise gefährlichen Inhalt der Sendung ergeben hatte. Das Frachtzentrum wurde daraufhin vorsorglich geräumt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an. Bei einer anschließenden Untersuchung durch Spezialisten des Landeskriminalamtes erwies sich das Paket, in dem sich ein elektronisches Gerät befand, als völlig ungefährlich. (rn)

Ammerbuch (TÜ): Lebensmittelautomat aufgebrochen

Auf das Bargeld in einem Lebensmittelautomaten in der Wintergasse im Ortsteil Reusten hatte es ein Unbekannter abgesehen. Zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 2.30 Uhr, hebelte der Unbekannte den Automaten auf und plünderte ihn aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Ammerbuch ermittelt. (jk)

Jungingen (ZAK): Schlägerei vor dem Jugendhaus (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemeldung vom Samstag, 26.02.2022 / 11.44 Uhr

Zu der körperlichen Auseinandersetzung nach einer Faschingsveranstaltung vor dem Jugendhaus in der Straße Im Wasser am frühen Samstagmorgen sucht das Polizeirevier Hechingen nach Zeugen. Wie berichtet, war es dort zu einer Schlägerei gekommen, die nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer acht bis zehnköpfigen Gruppe angezettelt worden sein soll, die zuvor mit einem Hausverbot belegt und aus den Räumen verwiesen worden war. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurden vier Personen durch Tritte und Schläge so schwer verletzt, dass zwei von ihnen im Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zum Hergang und dem Ablauf der Schlägerei und zu weiteren mutmaßlichen Beteiligten machen können, sich zu melden. Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (cw)

Albstadt (ZAK): Brand in Verwertungsbetrieb

Selbstentzündung könnte den ersten Ermittlungen zufolge möglicherweise die Ursache für den Brand in der Papierhalle eines Entsorgungsbetriebes in der Straße Unter dem Malesfelsen im Stadtteil Ebingen am Montagabend gewesen sein. Gegen 18.50 Uhr löste die automatische Brandmelde- und Sprinkleranlage aus, nachdem in der Halle ein Papierhaufen in Brand geraten war. Dank dem raschen Eingreifen der firmeneigenen Feuerwehr und der alarmierten Feuerwehr Albstadt konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, auch ein Sachschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden. (cw)

Burladingen (ZAK): Unfall aufgrund medizinischer Ursache

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am späten Montagnachmittag auf der B 32 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 70 Jahre alter Mann war mit seinem Mercedes-Benz gegen 17.20 Uhr auf der Bundesstraße von Burladingen herkommend in Richtung Hausen unterwegs. Der Fahrer verlor aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste eine 44-jährige Dacia-Lenkerin mit ihrem Wagen nach links ausweichen. Hierbei streiften sich die beiden Pkw und es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Mercedes kam anschließend von der Straße ab und blieb letztendlich in einer steilen Böschung stehen. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde der Senior mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein Auto musste mit einem Abschleppwagen geborgen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt. Die Feuerwehr war zur Unterstützung ebenfalls ausgerückt. (ms)

