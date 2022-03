Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Führungswechsel beim Polizeiposten Bad Urach

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Polizeiposten Bad Urach unter neuer Leitung

Polizeihauptkommissar Thomas Klammer hat am 1. März 2022 die Leitung des Polizeipostens Bad Urach übernommen. Er folgt damit Polizeihauptkommissar Jürgen Ebler, der zum neuen Bürgermeister von Neidlingen gewählt worden war.

Die polizeiliche Laufbahn von Polizeihauptkommissar Klammer begann 1986 mit der Ausbildung bei den Bereitschaftspolizeiabteilungen in Hechingen und Göppingen. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst war er ab 1995 als Leiter einer Dienstgruppe beim Polizeirevier am Flughafen Stuttgart tätig. Im Jahr 2014 wurde ihm die Leitung des Polizeipostens Lenningen übertragen.

Seit März ist Thomas Klammer nun gemeinsam mit 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Kurstadt Bad Urach sowie den Gemeinden Dettingen/Erms, Hülben, Grabenstetten, und Römerstein zuständig.

Der 55-Jährige ist verheiratet und wohnt auf der Alb. (rn)

