Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit offener Hose in Bus eingestiegen; Zahlreiche Fahrzeuge beschädigt; Einbruch in Gebäudekomplex

Reutlingen (ots)

Mit offener Hose in Bus eingestiegen (Zeugenaufruf)

Ein Betrunkener hat am Montagnachmittag an einer Bushaltestelle in der Gartenstraße für Aufsehen gesorgt. Gegen 14.45 Uhr wollte der 47-Jährige mit offenstehender Hose und entblößtem Geschlechtsteil in einen dortigen Bus einsteigen. Dabei wurde der erheblich Betrunkene auch von mehreren Kindern, die sich an der Bushaltestelle aufhielten, gesehen. Der 47-Jährige wurde des Busses verwiesen und von den Einsatzkräften zum Polizeirevier gebracht. Dort wurde er nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in die Obhut eines Bekannten gegeben. Mögliche Geschädigte und insbesondere die Eltern der an der Bushaltestelle befindlichen Kinder werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333, zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Zahlreiche Reifen zerstochen und Baumaschinen zerstört (Zeugenaufruf)

Eine Spur der Verwüstung haben ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag durch den Stadtteil Zell gezogen. Zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, sieben Uhr, wurden an mindestens 40 Fahrzeugen, die im Hermann-Kurz-Weg, in der Gutenbergstraße, Hauptstraße, Alleenstraße, Fritz-Müller-Straße, Alte Heusteige und in der Robert-Bosch-Straße geparkt waren, wahllos mindestens einer, teilweise auch mehrere Reifen zerstochen bzw. aufgeschlitzt. Dabei drangen der oder die Täter auch in der Fritz-Müller-Straße in ein umzäuntes Firmengelände ein und zerstachen an Lastwagen und Aufliegern einen oder mehrere Reifen. Zudem verschafften sich den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge möglicherweise die gleichen Täter Zutritt in eine umzäunte Baustelle neben dem Firmengelände. Dort zerstörten sie die Elektronik an einem Radlader. Zudem wurden in dem Rohbau sechs Betonglättmaschinen so beschädigt, dass sie unbrauchbar sind. Während sich die Sachschäden an den zahlreichen Reifen auf deutlich mehr als 10.000 Euro summieren dürften, könnte sich der Sachschaden alleine auf der Baustelle ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro beziffern. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Aufklärung der Straftaten sind die Polizeibeamten auf Zeugen angewiesen, die in den genannten Bereichen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst Hinweise auf den oder die Täter geben können. Fahrzeugbesitzer, die ihren Schaden bislang noch nicht bei der Polizei angezeigt haben, werden ebenso gebeten, sich zu melden. Polizeiposten Oberesslingen, Telefon 0711/3105768-10. (cw)

Albstadt-Lautlingen (ZAK): Einbrecher unterwegs

Gleich in zwei Geschäfte in ein und demselben Gebäudekomplex in der Lautlinger Ebingertalstraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen über mit brachialer Gewalt aufgebrochene Stahltüren ins Innere zweier Verkaufsläden. In beiden Geschäften wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet. Ersten Erkenntnissen nach mussten der oder die Täter in einem Fall ohne Diebesgut von dannen ziehen. In den Räumlichkeiten des anderen Geschäfts flexten die Unbekannten einen Tresor auf und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 8.40 Uhr, liegen. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Albstadt die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell