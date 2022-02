Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brand einer Gartenhütte, Einbrecher gestört, Diebstahl, Schlägerei

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Einbrecher gestört

Am Freitag gegen 20.15 Uhr sind zwei männliche Personen beobachtet worden, die von einer Terrasse eines Hauses in der Reuchlinstraße in Harthausen gesprungen und anschließend weggerannt sind. Bei einer sofortigen Überprüfung konnten an der Terrassentür frische Aufbruchspuren festgestellt werden. Ins Gebäudeinnere gelangten die Täter nicht, sie dürften bei der Tatausführung gestört worden sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an welcher mehrere Streifenwagen beteiligt waren, verlief ohne Erfolg.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand einer Gartenhütte

In der Nacht zum Samstag ist es in der Leinfelder Straße zum Brand einer Gartenhütte gekommen. Gegen 00.50 Uhr stand die Gartenhütte aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. An einem Nebengebäude wurden mehrere Fenster und die Fassade beschädigt. Die Feuerwehr aus Leinfelden-Echterdingen, welche mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude jedoch verhindern. Die Hütte brannte vollständig nieder. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Neckartenzlingen (ES): Radfahrer von Auto erfasst

Am Freitag um 15.25 Uhr ist es in Neckartenzlingen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 42 -jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden ist. Der Fahrradfahrer befuhr die Schulstraße in Richtung Altdorfer Straße und folgte auf Höhe der Einmündung der Planstraße der nach links abknickenden Vorfahrtsstraße. Der 84 -jährige Fahrer eines Pkw Mercedes Benz befuhr die Planstraße in Richtung Schulstraße und bog an der Einmündung nach rechts ab, ohne die Vorfahrt des Fahrradfahrers zu beachten. Dieser kam nach dem Kontakt mit dem Pkw zu Fall und musste zur Behandlung seiner Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Kirchheim unter Teck (ES): Diebstahl von Badmintonschläger (Zeugenaufruf)

Am Freitag um 18.25 Uhr befand sich eine 28 -jährige Frau in der Sporthalle der Max-Eyth-Schule beim Badminton spielen. Zu diesem Zeitpunkt betraten zwei männliche Personen die Sporthalle und entwendeten einen in einer Garage, in welcher Sportgeräte gelagert werden, abgelegten Ersatzschläger. Daraufhin rannten die Beiden aus der Sporthalle, wobei sie von der aufmerksam gewordenen Geschädigten verfolgt wurden. In der Schöllkopfstraße ließen die Täter den entwendeten Badmintonschläger schließlich fallen und setzten ihre Flucht ohne diesen fort. Die beiden Männer werden wir folgt beschrieben: europäisches Erscheinungsbild, ca. 17 - 20 Jahre alt, beide etwa 170 cm groß mit normaler Statur. Einer der Täter trug eine schwarze Jacke, eine Jogginghose und Sneaker. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Kirchheim unter Teck, Telefon 07021/5010 in Verbindung zu setzen. .

Gomaringen (TÜ): Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Am Samstagmorgen gegen 05.40 Uhr ist es auf der B 27 zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 33 -Jähriger fuhr mit seinem Pkw VW-Tiguan in Richtung Tübingen. Vor ihm fuhr eine 39 -Jährige mit ihrem Pkw Mercedes CLA. Auf Höhe der Anschlussstelle Gomaringen wollte der 33 -Jährige die Mercedes-Fahrerin überholen und beschleunigte. Da er dann jedoch verkehrsbedingt den Fahrstreifen nicht wechseln konnte, fuhr er dem Mercedes CLA der 39 -Jährigen hinten auf. Diese erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro. Der VW Tiguan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Jungingen (ZAK) - Körperliche Auseinandersetzung vor Jugendhaus

Am Samstag gegen 02.30 Uhr ist es vor dem Jugendhaus zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen. Im Jugendhaus hatte eine private Veranstaltung stattgefunden. Acht bis zehn Personen, welchen zuvor ein Hausverbot erteilt worden war, verließen zunächst die Veranstaltung. Jedoch kehrten sie kurze Zeit später zurück und zettelten zunächst einen verbalen Streit an, welcher sich zu einer handfesten Schlägerei entwickelte. Vier Personen im Alter von 19 bis 26 Jahren wurden hierbei durch Tritte und Schläge teils so schwer verletzt, dass zwei von Ihnen zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik verbracht werden mussten. Ein 17 - und ein 24 -jähriger Tatverdächtiger konnten von der Polizei angetroffen werden. Gegen die beiden und gegen die bislang noch unbekannten weiteren Täter ermittelt das Polizeirevier Hechingen nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

