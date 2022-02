POL-RT: Telefonbetrüger; Verkehrsunfälle; Körperliche Auseinandersetzung; Kind von Hund gebissen

Polizeipräsidium Reutlingen

Senior betrogen (Zeugenaufruf)

Ein älterer Mann ist am Donnerstagnachmittag das Opfer einer Betrügerbande geworden. Der im Stadtteil Reicheneck wohnhafte Senior bekam um 14 Uhr einen Anruf, in dem sich eine junge Frau als sein Patenkind ausgab und erzählte, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, würde sie Geld benötigen. Im Anschluss führte eine weitere Frau das Gespräch, die sich als Polizeibeamtin ausgab und Druck auf den Mann ausübte. Noch während des Telefonats erschien ein Mann an dem Wohnhaus des Seniors und nahm mehrere tausend Euro entgegen. Daraufhin wurde das Gespräch beendet und der Geschädigte schöpfte Verdacht, worauf er die Polizei verständigte. Der Geldabholer ist etwa 180 cm groß. Er hat eine kräftige Statur, eine Glatze, auffallend dunkle Augenbrauen sowie große Ohren. Der Mann war schwarz bekleidet. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/96110 um Zeugenhinweise. Insbesondere werden Hinweise zu dem Tatverdächtigen erbeten. Weiterhin erhoffen sich die Beamten Mitteilungen zu verdächtigen Fahrzeugen zu bekommen, die in der Zeit zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr in Reicheneck unterwegs waren.

Im Laufe des Donnerstags gingen bei der Polizei etwa 40 Meldungen solch betrügerischen Telefonanrufen von Bürgern aus Reutlingen, Metzingen und den umliegenden Gemeinden ein. Von der Polizei wurde daraufhin gegen 16.35 Uhr ein Warnhinweis per Pressemitteilung sowie durch einen Post auf Facebook sowie Twitter veröffentlicht.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut, sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf! (ms)

Grafenberg (RT): Auf Gegenfahrspur geraten

Eine medizinische Ursache dürfte den ersten Erkenntnissen zufolge der Grund für einen Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B313 gewesen sein. Ein 59-Jähriger war kurz nach sieben Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs. Zwischen dem Kreisverkehr Grafenberg und der Abzweigung nach Tischardt kam er mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford Transit eines 58-Jährigen. Eine nachfolgende, 46 Jahre alte Lenkerin eines Seat Ibiza schaffe es daraufhin nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und prallte mit ihrem Wagen in das Heck des Transit. Der Mercedes wurde durch den Zusammenstoß nach links abgewiesen und kam im Graben zum Stehen. Der 59-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Seat-Lenkerin wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sie hatte nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 30.000 Euro beziffert. Bis zum Abschluss der Rettungs- und Reinigungsarbeiten mussten die B313 bis etwa 8.45 Uhr voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Nürtingen (ES): Fehler beim Fahrtreifenwechsel

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel ist die Ursache eines Verkehrsunfalls am späten Donnerstagabend auf der Wörthbrücke. Kurz vor 23 Uhr bog eine 22-Jährige mit einem Peugeot von der Metzinger Straße nach rechts auf die Wörthbrücke (B 313) ein. Anschließend wechselte sie offenbar ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Daraufhin kollidierte der Mercedes eines 19-Jährigen frontal mit dem Heck des Peugeot. Dieser wurde dadurch um die eigene Achse gedreht und prallte gegen die Leitplanken. Beide Pkw waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Blechschaden an den Autos beträgt insgesamt etwa 10.000 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Schlägerei bei Fasnetsveranstaltung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Freitag in der Tübinger Straße ereignet hat. Kurz nach 2.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem zwei 21 und 25 Jahre alte Männer im Rahmen einer Fasnetsveranstaltung auf der Straße aufeinander eigeschlagen hatten. Zeugenangaben zufolge soll der 25-Jährige auch seinen zwischenzeitlich am Boden liegenden Kontrahenten noch mit Schlägen traktiert haben. Der 21-Jährige wurde notärztlich versorgt und mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Rottenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Haigerloch (ZAK): Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Ein Unfallverursacher musste am frühen Freitagmorgen seinen Führerschein abgeben. Der 20-Jährige befuhr gegen 3.30 Uhr mit seinem VW Passat die Bundesstraße von Haigerloch in Richtung Stetten. Mehrere hundert Meter nach der Einmündung zur L360 kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei eine Straßenlaterne und prallte gegen einen Erdwall. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über einem Promille lieferte, musste der unverletzt gebliebene 20-Jährige im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Der Passat wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): Schadensträchtigen Unfall verursacht und davongefahren

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen 39-Jährigen, der im Verdacht steht, am Donnerstagabend nach einem schadensträchtigen Verkehrsunfall in Heselwangen weitergefahren zu sein. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge kollidierte kurz vor 22 Uhr ein auf der Bürgermeister-Jetter-Straße fahrender BMW so heftig mit einem am rechten Straßenrand geparkten Citroen, dass dieser massiv beschädigt und mehrere Meter nach vorne geschoben wurde. Anschließend fuhr der Unfallverursacher davon. Später konnte der Tatverdächtige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da bei ihm deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung vorhanden waren, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Schaden am Peugeot wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Reparaturkosten am BMW dürften mit zirka 8.000 Euro zu Buche schlagen. (mr)

Nusplingen (ZAK): Kind von Hund angegriffen (Zeugenaufruf)

Ein streunender Hund hat am Donnerstagnachmittag in Nusplingen ein Kind angegriffen und gebissen. Der 13-Jährige war gegen 15.30 Uhr zu Fuß in der Tannenfelsstraße unterwegs, als er von dem braunen, kurzhaarigen Tier unvermittelt angefallen wurde. Durch die Bisse des Hundes, der offenbar etwas größer als ein Schäferhund ist, wurde der Junge so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Hund war nach dem Angriff davongerannt. Der Polizeiposten Meßstetten sucht nun Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Angaben zu dem unbekannten Tier machen können. Außerdem wird gebeten, streunende Hunde umgehend der Polizei zu melden. Telefonnummer Polizeiposten Meßstetten: 07431/935319-0. Im Dezember 2020 war in Nusplingen bereits eine Frau bei einem fast identischen Angriff von einem Hund durch Bisse schwer verletzt worden (siehe Pressemitteilung vom 23.12.2020 / 11.40 Uhr). Das Tier sowie ein möglicher Hundehalter konnten bislang nicht ermittelt werden. (mr)

Schömberg-Schörzingen (ZAK): Über den Fuß gefahren

Ein Pkw-Lenker ist am Donnerstagvormittag einer Person über den Fuß gefahren und beging im Anschluss eine Unfallflucht. Während des Narrentreibens am Schmotzigen Donnerstag lief eine Narrengruppe gegen 11.15 Uhr auf der Durchgangsstraße von Schörzingen und hielt Fahrzeuge an. Ein 66 Jahre alter Pkw-Lenker, der auf der Wilflinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs war, erkannte die Gruppe und wollte über den Gehweg an den Personen vorbeifahren. Hierbei überfuhr er mit dem linken Vorderrad den Fuß eines 18-Jährigen, der auf seinen Wagen zugelaufen war. Dieser stürzte hierdurch zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, die in einer Klinik behandelt wurden. Der Autofahrer fuhr im Anschluss, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern, weiter. Das Fahrzeug konnte von einer Polizeistreife am Ortsrand von Schömberg festgestellt und angehalten werden. (ms)

