Schwarzwald-Baar-Kreis) Seniorin lässt "Schockanruf-Telefonbetrüger" abblitzen (14.01.2022)

Vöhrenbach

Nicht zum Erfolg gekommen ist ein Telefonbetrüger am Freitag gegen 12 Uhr bei einer Seniorin in Vöhringen. Eine Dame erhielt einen Anrufer eines Betrügers, der sich als Polizist ausgab und behauptete, ihre Tochter hätte einen schweren Unfall verursacht. Nur durch Zahlung einer Geldsumme in Höhe von 30.000 Euro könne die Angerufene verhindern, dass ihre Tochter in ein Gefängnis muss. Die Frau durchschaute den Schwindel und reagierte richtig: sie beendete sofort das Telefonat.

Die Polizei warnt vor dieser wiederkehrenden Betrugsmasche, mit denen Telefonbetrüger ihre Opfer am Telefon "schocken", dann massiv unter Druck setzen und sie letztlich zur Zahlung eines hohen Geldbetrages verleiten. Dabei gehen die sprachlich versierten Betrüger so geschickt vor, dass immer wieder, meist ältere, Leute auf sie hereinfallen. Hinweise, wie man sich vor diesen Anrufen schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de oder bei jeder Polizeidienststelle.

