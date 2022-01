Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Telefonbetrüger am Werk (07.01.2022)

St. Georgen (ots)

Als angeblicher Gerichtsvollzieher hat sich bereita am Freitag ein Anrufer ausgegeben, der eine 61-Jährige aus St. Georgen abzocken wollte. Ein angeblicher "Frank Bayer" rief bei der Frau an um ihr in seiner Eigenschaft als "Gerichtsvollzieher" mitzuteilen, dass sie aus einer Mitgliedschaft in einem Club mittlerweile rund 6.000 Euro Schulden habe, die sie aber durch eine Bareinzahlung von "nur" 2.500 Euro ablösen könne. Die Angerufene ahnte den Betrug und weigerte sich, eine Zahlung zu leisten, worauf der Telefonkontakt abbrach.

Die Polizei warnt vor dieser nicht neuen, aber trotzdem immer wieder erfolgreichen Betrugsmasche, mit denen Telefonbetrüger ihre Opfer am Telefon zunächst ausfragen, dann unter Druck setzen und schlussendlich an deren Geld gelangen. Hinweise, wie man sich vor diesen Anrufen schützen kann, gibt es auf den Präventionsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell