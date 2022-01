Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung durch Graffiti (12.01.2022)

Blumberg (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen 29. Dezember und 12. Januar auf der Leo-Wohlleb-Straße an einem Drogeriemarkt eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter sprayten auf die Fassade und Tür des Marktes Graffiti und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise auf die Unbekannten erbittet die Polizei in Blumberg unter der Telefonnummer 07702 41067.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell