Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Audi beim Abbiegen übersehen

Oberndorf (ots)

Weil ein 31-jähriger Autofahrer am Donnerstagmorgen beim Abbiegen einen entgegenkommenden Audi übersehen hat, kam es zu einem Unfall mit einem Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Unfallverursacher kam mit seinem VW Scirocco aus Richtung Altoberndorf und wollte in der Bahnhofstraße nach links in die Talstraße abbiegen. Die 26-jährige im Audi A5 kam aus der Gegenrichtung. Sie konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Autos mussten aber abgeschleppt werden. Die Polizei regelte an der Unfallstelle den Verkehr.

