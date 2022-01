Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Abgestelltes Auto in einer Tiefgarage mit Farbe beschmiert - Polizei bittet um Hinweise (13. - 14.01.2022)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

In einer Tiefgarage in der Kasernenstraße nahe der Abzweigung zur Hohenstoffelnstraße haben unbekannte Täter ein Auto rundum mit schwarzer Farbe beschmiert, welches im Zeitraum von Donnerstag, 13 Uhr, bis Freitag, 09 Uhr, in der Tiefgarage abgestellt war. Durch die Farbschmierereien entstand an dem Wagen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Radolfzell (07732 95066-0) entgegen.

