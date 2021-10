Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auffahrunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 11.10.2021 um 15 Uhr befuhr eine 66-jährige Frau aus Mannheim mit ihrem PKW die Wormser Landstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Vor ihr fuhr eine 63-jährige Frau aus Speyer in ihrem PKW, welche auf Höhe eines Elektronikmarktes verkehrsbedingt warten musste. Die 66-Jährige bemerkte den stehenden PKW zu spät und fuhr auf diesen auf. Dabei zog sich die 63-Jährige Schmerzen im Nackenbereich zu. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

