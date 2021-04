Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbörse gestohlen

Zweibrücken (ots)

Am Freitagvormittag, den 09.04.2021 gegen 11:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Quebecstraße in Zweibrücken zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Hierbei wurde einem 78-Jährigen Mann die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Tel. 06332/976-0 oder unter pizweibruecken@polizei.rlp.de |pizw

