POL-PDPS: Fahrt unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Am Freitagnachmittag, den 09.04.2021 gegen 15:00 Uhr konnte durch Polizeibeamte der Polizei Zweibrücken eine 29-Jährige Fahrzeugführerin aus Homburg in der Pariser Straße in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass die Dame vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Aufgrund dessen wurde ihr schließlich auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Auf die 29-Jährige kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. |pizw

