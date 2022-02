Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Stemwede (ots)

Am Montag haben sich bei einem Unfall auf der Kreuzung Mesenkämper Straße / Molkenstraße zwei Personen offenbar leicht verletzt. Darunter auch ein 4 Jahre altes Kind.

Den Angaben nach hatte ein 67 Jahre alter Stemweder mit einem Seat gegen 13 Uhr die Mesenkämper Straße in westlicher Fahrtrichtung befahren und wollte den Kreuzungsbereich an der Molkenstraße geradeaus hinweg überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford einer Stemwederin (39). Die hatte ihren Kleintransporter in Richtung Wehdem gesteuert. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 67-Jährige und auch der 4 Jahre alte Beifahrer der Ford-Fahrerin. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus nach Rahden. Das Kind wurde dem Klinikum Lübbecke zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell