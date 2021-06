Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - unter Drogeneinwirkung randaliert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 21.06.2021, gegen 09:00 Uhr, kam es auf einem Tankstellengelände in der Erpolzheimer Straße in Freinsheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford auf einen geparkten Suzuki ACross auf und beschädigte diesem am Kotflügel und an den Felgen. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Er stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus, schrie laut und sprang vor vorbeifahrende Fahrzeuge. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung verhielt sich der 45-Jährige immer noch aggressiv und riss sich sogar sein Hemd vom Körper. Unter Vorhalt eines polizeilichen Elektroimpulsgerätes, das nicht aktiviert werden musste, konnte er schließlich in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er durch das DRK in eine Klinik verbracht. Da er laut eigenen Angaben Amphetamin konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Drogeneinwirkung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

