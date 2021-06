Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Fallschirm an einem Baum gefunden

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 20.06.2021, gegen 16:30 Uhr, meldete sich ein Mann bei der Rettungsleitstelle, der einen geöffneten Fallschirm in einem Baum neben der K5 in Erpolzheim festgestellt hatte. Einen dazugehörigen Fallschirmspringer konnte er jedoch nicht feststellen. Über den Flugplatz Bad Dürkheim konnte schließlich ein Springer des Fallschirmsportclub Bad Dürkheim ermittelt werden. Dessen Hauptschirm war ins strudeln geraten und musste daher abgeworfen werden. Der Springer konnte aber wohlbehalten mit seinem Ersatzschirm landen. Durch den abgeworfenen Fallschirm wurden keine Personen gefährdet oder verletzt. Auf Anfrage des Fallschirmsportclub übernahm schließlich die Feuerwehr Bad Dürkheim die Bergung des Fallschirms aus dem Baum.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell