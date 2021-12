Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß in Werner-Sylten-Straße

Gera (ots)

Bad Köstritz: Zum Zusammenstoß zweier Pkw kam es am gestrigen Nachmittag in Bad Köstritz. Gegen 16:00 Uhr kollidierten ein Pkw Toyota und ein Pkw Audi in der Werner-Sylten-Straße frontal miteinander. Beide Fahrzeuge waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Fahrer des Toyota und dessen Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

