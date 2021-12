Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fuhr gegen Zaun

Altenburg (ots)

Pflichtendorf: Am 04.12.2021, kurz nach 07:00 Uhr befuhr eine 35-jährige Fahrerin eines Pkw VW die Kriebitzscher Straße in Pflichtendorf. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie dabei von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Zaun einer Grundstücksumfriedung. An ihrem Pkw und dem Zaun entstand Sachschaden. Glücklicherweise blieb die Fahrerin unverletzt.

