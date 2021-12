Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Eier geworfen

Gera (ots)

Gera: Am gestrigen Montag (06.12.2021), in der Zeit von kurz nach 01:00 Uhr bis mittags, warfen Unbekannte mehrere Eier an die Fensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der R.-Diener-Straße. Beschädigt wurde hierdurch zum Glück nichts. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt nun zur versuchten Sachbeschädigung und sucht Zeugen der Tat. Diese richten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Gera, Tel.: 0365-82341465.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell