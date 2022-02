Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bankfiliale überfallen

Reutlingen (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Bankfiliale in der Gustav-Groß-Straße in Reutlingen am Donnerstagnachmittag laufen die Ermittlungen der Polizei zu dem noch unbekannten Täter auf Hochtouren. Gegen 14.30 Uhr hatte ein Mann die Filiale der Kreissparkasse betreten und am Schalter von einer 50-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Pistole Geld gefordert. Mit mehreren tausend Euro Bargeld flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Sonnenstraße. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen direkt vor Ort übernommen und bittet um Hinweise zu dem noch unbekannten Tatverdächtigen. Dieser war etwa 20 - 25 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und schlank. Er trug eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose, eine schwarze Mütze, weiße Handschuhe und eine orangefarbene Sonnenbrille. Außerdem hatte er einen schwarzen Schal vor dem Gesicht. Wer

- in der Nähe der Kreissparkasse in der Gustav-Groß-Straße zur Tatzeit oder auch schon zuvor verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat,

- den Verdächtigen im Bereich der Bank gesehen, nach Verlassen der Bank beobachtet hat oder

- sonstige Hinweise auf den Täter geben kann,

wird gebeten, sich unter Tel. Nr. 07121/942-3333 zu melden. Ganz besonders suchen die Ermittler eine noch unbekannte Frau mit einem Fahrrad als Zeugin, die sich zur Tatzeit vor der Bank aufgehalten hat und den Täter gesehen haben müsste, als er das Gebäude verließ. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell