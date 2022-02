Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Hund angefahren

Offenburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr lief ein 53-Jähriger Mann mit seinem angeleinten Hund parallel zur Otto-Hahn-Straße in Richtung eines Fitnessstudios. Als er eine an der Otto-Hahn-Straße in Richtung Seewinkel `Grün´ anzeigende Fußgängerampel überquerte, konnte er ein rechtsseitig abbiegendes Fahrzeug erkennen, das aus der Kinzigstraße kam. Das Auto fuhr an den Fußgängerüberweg heran und kollidierte mit dem überquerenden Hund. Das Tier wurde etwa zwei Meter weit geschleudert und aus seinem beleuchteten Halsband gerissen. Die Unfallverursacherin soll kurz angehalten haben und nach einer Entschuldigung mit ihrem Wagen in Richtung Englerstraße davon gefahren sein. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. In wieweit der Vierbeiner verletzt wurde ist derzeit nicht bekannt. Die Frau, deren Autokennzeichen abgelesen werden konnte, erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell