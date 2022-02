Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Streit geraten

Offenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Lange Straße zu Streitigkeiten zwischen zwei Jugendgruppen. In deren Verlauf soll ein 18-Jähriger einem 16-Jährigen einen gefüllten gelben Müllsack an den Kopf geschleudert haben. Der Jugendliche erlitt hierbei eine stark blutende Kopfplatzwunde. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der Tatverdächtige soll mit zwei Kumpanen in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg konnten den Heranwachenden ermitteln. Er erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Disputs dauern an.

/ph

