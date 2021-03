Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Verkehrsunfallflucht mit 4.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz einer Großmetzgerei in der Siedlerstraße in Gäufelden ereignete sich am Dienstag eine Unfallflucht, zu der die Polizei nach Zeugen sucht. Zwischen 12:30 und 14:30 Uhr stieß auf noch ungeklärte Art und Weise ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen die hintere Fahrerseite eines Peugeot. Im Anschluss machte sich der Unbekannte aus dem Staub und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

