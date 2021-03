Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannte flüchtet mit blauen Pkw

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin gegen einen Mercedes, der am Mittwoch zwischen 10:40 und 11:45 Uhr in der Pforzheimer Straße in Weil der Stadt geparkt war. Der Wagen stand auf Höhe einer Metzgerei am Fahrbahnrand und wurde am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Passant die ältere Fahrzeuglenkerin, die mutmaßlich am Steuer eines blauen Autos saß, auf das Unfallgeschehen aufmerksam gemacht. Dies ignorierte sie vermutlich und fuhr letztendlich davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Der unbekannte Passant, eventuell weitere Zeugen und die Unfallverursacherin werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen. Die Unfallzeit kann gegenwärtig nicht näher eingegrenzt werden.

