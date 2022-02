Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fußgänger angefahren

Baden-Baden (ots)

Unachtsamkeit führte am Dienstagabend zu einer Kollision eines E-Bikes mit zwei Fußgängern. Ein 33-jähriger Radfahrer war gegen 20:45 Uhr auf der Lichtentaler Allee in Fahrtrichtung Stresemannstraße unterwegs. Als er wohl kurze Zeit seinen Blick von der Fahrbahn abwendete, kollidierte er mit zwei Spaziergängern. Die beiden 60- und 59- jährigen Männer seien zum Zeitpunkt der Kollision außerhalb der Fußgängerwege auf der Fahrbahn unterwegs gewesen. Bei dem Zusammenstoß wurden glücklicherweise alle Beteiligten nur leicht verletzt. Der 60-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell