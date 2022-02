Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Eingebrochen, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben nach einem Einbruch am Dienstag in eine Wohnung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter nutzte offenbar die Abwesenheit der Bewohnerin und hebelte wohl in der Zeit zwischen 14 Uhr und 15:30 Uhr die Eingangstür der Wohnung auf und gelangte so ins Innere. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer: 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

/lg

