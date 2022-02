Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Kehl (ots)

Nach einem Vorfall am Dienstagnachmittag in der Blumenstraße haben die Beamten des Polizeireviers Kehl Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass es gegen 15:10 Uhr auf einem Vorplatz eines Einkaufszentrums zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang nicht näher bekannten Männern gekommen sein soll. Im weiteren Verlauf soll eine anwesende Frau einem der Männer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. In der Folge sollen sich die beiden Personen entfernt haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

/ph

