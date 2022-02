Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Unfall verursacht und geflüchtet, Zeugen gesucht

Steinach (ots)

Am Dienstagabend fuhr ein Audi-Fahrer auf der B33 von Haslach kommend in Fahrtrichtung Offenburg. Gegen 21:40 Uhr kam ihm ein dunkler oder schwarzer BMW neueren Baujahrs entgegen, der gerade dabei war, einen weißen Kleinwagen zu überholen. Während des Überholmanövers benutze der noch unbekannte BMW-Fahrer die Fahrbahn des ordnungsgemäß fahrenden Audi-Lenkers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 26-Jährige offenbar nach rechts ausweichen und streifte in der Folge an einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke entlang. An seinem Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt. Die Leitplanke blieb unbeschädigt. Der noch unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Haslach fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind nun auf der Suche nach Zeugen, insbesondere nach dem BMW-Fahrer und dem Fahrer des Überholten weißen Kleinwagens und bitten unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 um Hinweise.

