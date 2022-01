Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220106-3: Unbekannte brachen in Lackiererei ein - Zeugen gesucht

Kerpen (ots)

Tatverdächtige hebelten Tür auf

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (5. Januar) in die Halle einer Lackiererei an der Straße " Am Gewerbehof" in Kerpen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können.

Angestellte hatten ihren Arbeitsplatz am Dienstagabend gegen 17 Uhr verlassen. Am nächsten Morgen (6.45 Uhr) stellte einer der Mitarbeiter (36) fest, dass die Halle aufgebrochen worden war. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher über eine der Torzufahrten auf das Grundstück und hebelten eine der Eingangstüren auf. Die Einbrecher entwendeten Arbeitsgeräte und Arbeitsmaterialien.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell