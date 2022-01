Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220106-2: Polizei ermittelt wegen gefälschtem Impfausweis

Bedburg (ots)

Die aufmerksame Mitarbeiterin (29) einer Apotheke in Bedburg hat bei der Polizei Rhein-Erft-Kreis am Mittwochvormittag (5. Januar) eine Urkundenfälschung angezeigt. Ein Kunde (20) habe am Vortag versucht mit einem gefälschten Impfausweis ein digitales Impfzertifikat zu erwerben. Nach gewissenhafter Prüfung stellte die 29-Jährige fest, dass es sich bei den Eintragungen im Impfpass des Beschuldigen um Fälschungen handelt.

Polizisten nahmen eine Strafanzeige vor Ort auf. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell