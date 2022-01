Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220105-4: Polizei Rhein-Erft-Kreis bald flächendeckend mit Distanzelektroimpulsgeräten ausgestattet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Landrat Frank Rock begrüßt die Entscheidung des Landesinnenministers Herbert Reul

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis wird im Jahr 2022 flächendeckend mit Distanzelektroimpulsgeräten (DEIG) ausgestattet.

"Die Testphase hat gezeigt, dass der Teaser im Polizeieinsatz sehr effektiv ist. In den meisten Fällen reicht schon die Androhung das Gerät einzusetzen. Ich freue mich sehr, dass die Landesregierung noch in diesem Jahr eine flächendeckende Ausstattung der Polizei im Rhein-Erft-Kreis verwirklichen wird", so Landrat Frank Rock.

Die Bestellung der neuen Geräte ist für das erste Quartal 2022 vorgesehen. Nach derzeitiger Planung verfügen dann alle Streifenwagenbesatzungen spätestens Ende des Jahres über das neue Einsatzmittel. (he)

